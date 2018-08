Stiri pe aceeasi tema

- Un nevazator traverseaza pe jos cel mai mare deșert de sare din lume, folosind pentru ghidare doar un GPS. El va merge 140 de kilometri in șapte zile. Profesor la o școala pentru copii nevazator din Franța, Albar Tessier, a plecat in cea mai mare aventura a vieții sale, traversarea celui mai mare deșert…

- Societatea OMV Petrom a desfasurat o investitie de inlocuire a conductei de gaze in zona Hurezani - Bulbuceni, pe o distanta de circa 11 km., dar lucrarile au fost intrerupte dupa ce muncitorii au dat peste oseminte umane.

- UPDATE: Barbatul care a realizat dispozitivul exploziv artizanal ce a explodat intr-o parcare din Cluj-Napoca, ranind un pompier, s-a predat la Politie si a fost internat intr-o clinica de psihiastrie, avand in vedere ca are antecedente medicale in acest sens. El este cercetat pentru tentativa de…

- "Colegii mei erau in exercitarea atributiilor de servicu, chiar in timpul serviciului. La un moment dat le-a iesit in fata, de pe o strada laturalnica, un autoturism care le-a taiat calea, nu au mai putut evita, au intrat in coliziune cu ei. Din autospeciala noastra, conducatorul auto, un coleg de…

- Un ofiter angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj (ISU) a fost ranit de explozia unui dispozitiv artizanal. Barbatul a fost dus la Urgenta si se afla in afara oricarui pericol.

- La sate, primarul sau cate unu mai rasarit este sef peste comunitate si isi trateaza “supusii” ca pe propriile animale – folosind tot ce prinde, in scop personal. Aproape nu exista primar din tara asta sa nu fie abonat la banul public – in interes personal, sau sa foloseasca resursele umane si materiale…

- Ministerul Mediului pregateste “Rabla pentru electrocasnice”, un program similar celui pentru masini. Pe scurt, duceti la reciclare un televizor, un frigider, o masina de spalat si primiti o reducere pentru cumpararea unui aparat nou. Valoarea voucherului nu a fost stabilita deocamdata, dar surse din…

- Ancheta la Braila, dupa ce cheile unei ambulante aflate in misiune au fost furate. Soferul le a lasat in contact si a coborat, pentru cateva minute, sa ajute un pacient care trebuia transportat la spital, relateaza Digi 24.Cand soferul a revenit la locul lui, nu a mai gasit cheile. Barbatul si a sunat…