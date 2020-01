Stiri pe aceeasi tema

- Doi ministri bolivieni au deschis joi calea unei candidaturi a presedintei interimare Jeanine Anez la alegerile prezidentiale din mai, situatie ce ar putea diviza si mai mult opozitia in fata partidului fostului presedinte Evo Morales, noteaza AFP preluat de agerpres. "Singura salvare pentru tara…

- Bolivienii sunt asteptati la urne la 3 mai pentru noi alegeri prezidentiale si parlamentare, a anuntat vineri Comisia Electorala, conform media locale, citate de DPA. Al doilea tur al scrutinului prezidential a fost programat pentru a doua jumatate a lunii iunie. Fostul presedinte Evo Morales si-a revendicat…

- Guvernul interimar al Boliviei a numit marti un ambasador in Statele Unite, la unsprezece ani dupa expulzarea reciproca a reprezentantilor ambelor tari ca urmare a unei crize in relatia bilaterala, a informat marti ministrul de externe Karen Longaric, transmit AFP si dpa. "Astazi, ministrul Karen Longaric…

- Guvernul interimar din Bolivia l-a acuzat vineri pe fostul președinte Evo Morale, aflat in exil in Mexic, de "rebeliune și terorism", pentru ca și-a incitat partizanii sa creeze blocaje in jurul orașului La Paz, relateaza AFP.

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a trimis miercuri un proiect de lege vizand organizarea de noi alegeri prezidentiale si legislative, la o luna dupa scrutinul prezidential de la 20 octombrie care a marcat inceputul unei violente crize politice, relateaza AFP. Textul, care trebuie adoptat…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Áñez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic în Mexic, nu va putea candida în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Áñez,…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…