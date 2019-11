La Paz, 18 nov/Agerpres/ - Guvernul presedintei interimare a Boliviei Jeanine Anez, a carei instalare in functie, marti, a fost marcata de manifestatii foarte violente intre fortele de ordine si partizani ai fostului presedinte Evo Morales, a afirmat la sfarsitul saptamanii trecute ca numarul focarelor de conflict s-a redus "la jumatate", transmite AFP. De la sfarsitul lui octombrie si inceputul crizei in aceasta tara andina, cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata in violente, potrivit Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (IACHR). Focarul cel mai intens se concentreaza in regiunea…