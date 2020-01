Stiri pe aceeasi tema

- Madridul a anuntat luni ca a declarat trei membri ai personalului diplomatic bolivian in Spania drept ''persona non grata'' in represalii la expulzarea anuntata de Bolivia a doi diplomati spanioli dupa un incident diplomatic survenit vineri in La Paz, relateaza AFP. Aceste trei persoane…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat luni expulzarea ambasadoarei Mexicului, precum si a insarcinatei cu afaceri si a consulului Spaniei, dupa un incident diplomatic survenit vineri in La Paz, relateaza AFP. Bolivia acuza Spania ca a incercat sa evacueze un fost colaborator al presedintelui…

- "Am primit un mandat de a organiza alegeri proprii, corecte si transparente. Va garantam ca vom ajunge acolo", a spus doamna Anez dupa ce a semnat documentul la palatul guvernamental din La Paz, in timpul unei ceremonii difuzate la televiziunea boliviana. Textul, aprobat sambata de senatori…

- Presedintele bolivian demisionar Evo Morales s-a declarat dispus miercuri sa se intoarca in tara sa pentru a aplana situatia, daca i se va cere acest lucru, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres."Daca poporul meu o va cere, suntem dispusi sa ne intoarcem (in Bolivia) pentru a aplana situatia",…

- Seful politiei din La Paz a cerut luni fortelor armate boliviene sa intervina pentru a pune capat violentelor provocate in capitala de sustinatorii fostului presedinte demisionar Evo Morales, relateaza AFP si Reuters. "I-am cerut comandantului sef al fortelor armate, generalul Williams Kaliman, sa…

- Parlamentul Boliviei se va reuni marți intr-o ședința extraordinara pentru a discuta despre demisia președintelui țarii, Evo Morales, informeaza agenția Reuters preluata de mediafax.Potrivit unui comunicat dat luni publicitații de catre Legislativ, ședința extraordinara va avea loc marți la…

- Guvernul presedintelui Evo Morales a cerut Organizatiei Statelor Americane (OSA) sa trimita "cat mai rapid" o misiune tehnica in capitala boliviana La Paz pentru a verifica "unul cate unul" procesele verbale alcatuite cu ocazia scrutinului prezidential desfasurat duminica, a anuntat marti ministrul…