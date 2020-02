Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul bicameral din Bolivia a aprobat oficial marti demisia lui Evo Morales prezentata in urma cu mai bine de doua luni de fostul sef de stat aflat in exil in Argentina, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa o sesiune agitata intre parlamentarii Miscarii spre socialism (MAS), partidul lui Evo…

- Parchetul bolivian a emis miercuri un mandat de arestare pe numele fostului presedinte Evo Morales, aflat in exil in Argentina. Morales este acuzat de rebeliune, terorism si finantare a terorismului.

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Guvernul provizoiu bolivian a depus plangere impotriva fostului presedinte Evo Morales, pe care-l acuza de razvratire si terorism, a anuntat Executivul, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Plangerea are la baza un mesaj audio atribuit lui Morales si inregistrat in Mexic, unde s-a refugiat,…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, care s-a declarat amenintat, a urcat luni seara intr-un avion militar mexican care il va transporta in Mexic, care i-a acordat azil politic, relateaza AFP. "Frati si surori, plec catre Mexic" si "imi face rau sa abandonez tara din motive politice,…

- Mexicul a decis luni sa-i acorde azil politic fostului presedinte bolivian Evo Morales, a anuntat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni Ministrul mexican de interne "Olga Sanchez…

- Redactorul-sef al Sputnik si RT, Margarita Simonyan, a declarat, luni, ca-i va oferi fostului presedinte bolivian Evo Morales, care a demisionat recent din fruntea statului, o functie de moderator al propriei emisiuni de televiziune la canalul RT in limba spaniola, precizand ca a mai avut un fost presedinte…