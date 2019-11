Stiri pe aceeasi tema

- Flick sau Domnul Rima este unul dintre cei mai iubiți oameni de radio. Partenerul lui Razvan Popescu, la radio ZU, este amuzant și are intotdeauna vorbele la el. Insa, sunt multe lucruri interesante, pe care cei care il urmaresc, nu le știu inca despre el Deși extrem de reținut atunci cand vine vorba…

- In urmatoarele saptamani vom asista la o campanie electorala extrem de dinamica dar, din pacate, in același timp vom vedea și o campanie extrem de dura. O sa explic in randurile de mai jos ce inseamna o campanie dura, de ce suntem invadați de manipulari și mesaje de tip „fake news” dar, și mai important,…

- Horoscop Berbec. Cum sa iti duci cu bine sarcinile la final daca nu te poti concentra eficient si vrei rezultate rapide? Aceasta lipsa de rabdare poate genera erori majore in ceea ce ti-ai propus pentru azi, ca atare trateaza obstacolele care se ivesc ca o lectie a rabdarii pentru tine. Stii si tu…

- Vloggerii stau „geana” pe numarul de vizualizari, pentru ca din asta le vin și banii. Iulia Albu, in schimb, spune ca nu urmarește, prin filmulețele pe care le face pentru principalul agregator de conținut video, sa adune milioane de abonați, ci vrea sa atraga sponsori care sa-i susțina financiar proiectele.…

- Nimeni nu a prevazut divortul Elenei Ionescu de Dragoș, mai ales ca totul parea ca merge ca pe roate, scrie viva.ro. Cei doi, parinții unui baiețel, au decis sa mearga pe drumuri separate, motivul principal fiind, se pare, fosta iubita a sotului Eleni Ionescu. Citeste si Fostul sot al Elenei…

- In fiecare an, pe 29 septembrie se marcheza Ziua mondiala a inimii. Este un nou prilej de constientizare a oamenilor cu privire la bolile cardiovasculare. Statisticile medicale releva faptul ca, anual, peste 17 milioane de oameni mor din cauza problemelor cu inima. Cu prilejul acestei zile, in intreaga…

- 'Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al Mediului, cat si din cea de vicepremier. Viata poate continua si fara functia de ministru. Am facut lucruri bune in interiorul programului de guvernare, dar si in afara lui,…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti ca isi va depune demisia imediat dupa sedinta de Guvern, adaugand ca "viata poate continua si fara functia de ministru". "Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru…