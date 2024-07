Bolile produse de aerul condiționat: Alergia la frig printre pericolele ascunse Pe masura ce temperaturile cresc in timpul lunilor de vara, aerul condiționat devine o necesitate in locuințe, la locul de munca și in vehicule. Cu toate acestea, expunerea prelungita la medii cu aer condiționat poate duce la mai multe probleme de sanatate, afectand in special sistemul respirator. In cazuri rare, aceasta poate duce chiar la […] The post Bolile produse de aerul condiționat: Alergia la frig printre pericolele ascunse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt mijloace de transport care nu au din fabricatie aer conditionat, iar incercarile de a le monta au esuat. „Cea mai mare parte dintre autobuze, troleibuze, tramvaie au aer conditionat, adica suntem undeva la 80-85% (…) Nu exista vehicul care…

- Șefii din PSD au o slabiciune pentru personajele din lumea cinematografica. Daca Sorin Grindeanu iși dorește inelul Arabelei, șeful sau de partid, premierul Ciolacu aspira la sabia lui Harry Potter. Ministrul Transporturilor nu numai ca este fanul serialului Arabela pe care l-a urmarit in copilarie,…

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in Ploiești, Prahova la nivelul unei constricții de aproximativ 2.000 de metri. ”Incendiu care se manifesta in interiorul unei hale. Suprafața construției este de aproximativ 2000 mp. Din informațiile preliminare, in hala sunt depozitate produse și reziduuri…

- Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. Iar, aceasta a ajuns și in Romania. „Este in fapt o scumpire „camuflata” sub…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…

- Cristian Popescu Piedone, presedintele executiv al PUSL, a anuntat ca isi va depune astazi candidatura pentru Primaria Bucuresti la alegerile locale din 9 iunie 2024. Cristian Popescu Piedone a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca isi va depune candidatura in mod oficial la Biroul Electoral Central.…