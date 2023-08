Bolile grave, în topul despăgubirilor plătite de asigurători Bolile grave și decesele provocate de cancer se afla in topul despagubirilor platite de asiguratori, in 2022, persoanelor care au avut polițe de asigurare pe viața. Cea mai mare suma platita a fost de 1,48 milioane de lei. Anul trecut, in baza unor polițe de acest tip, primele cinci indemnizații cu valoarea cea mai mare au insumat peste 4,6 milioane lei. Despagubirile au fost platite in urma unor boli grave sau decese cauzate de cancere, potrivit datelor transmise de Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR). Indemnizațiile brute platite in baza polițelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut in baza unei asigurari de viata a depasit suma de 1,48 milioane lei, potrivit datelor publicate ieri de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) și preluate de Agerpres. In total, valoarea celor mai mari 5 indemnizatii…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut in baza unei asigurari de viata a depasit suma de 1.48 milioane lei. In total, valoarea celor mai mari 5 indemnizatii platite in 2022 in baza unor astfel de polite a fost de peste 4.6 milioane lei.Potrivit unui comunicat al UNSAR Uniunea Nationala a Societatilor…

- Romania conduce in topul tarilor europene cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, și este in topul despagubirilor platite in cazul fiecarui accident in baza politelor RCA (dauna medie RCA), arata datele transmise de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania…

- "Concret, pentru fiecare accident, asiguratorii din Romania platesc in baza politelor RCA despagubiri de peste 2.160 euro, mai mult decat in alte tari din Europa Centrala si de Est. Pentru comparatie: in Polonia, dauna medie RCA este de 1.690 euro, in Ungaria 1.920 euro, iar in Croatia 2.010 euro. Acest…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). „Cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an,…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). „Cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an,…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).

- ”Asiguratorii membri ai UNSAR au achitat in perioada 2019-2022, doar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de furtuni, despagubiri in valoare de peste 46 milioane de lei, in baza asigurarilor facultative de locuinte. Conform analizei realizate la nivelul asociatiei, aceasta suma a fost platita pentru…