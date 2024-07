Bolile din piscine. Clorul nu ne protejează de aceste riscuri! Bolile din piscine sunt provocate de bacteriile și virusurile din apa, inclusiv de subsanțele chimice (clor,brom) folosite pentru distrugerea acestora. Odata cu creșterea numarului de persoane care merg la piscine, crește și cantitatea de bacterii din apa. „Deși substanțele chimice din apa (cum ar fi clorul și bromul) ucid multe virusuri și bacterii, unii microbi […] The post Bolile din piscine. Clorul nu ne protejeaza de aceste riscuri! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

