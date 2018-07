Stiri pe aceeasi tema

- De cativa ani in Romania se vede cu ochiul liber o criza incredibila a fortei de munca specializata. Din ce in ce mai putini angajati au experienta practica relevanta in domeniul in care lucreaza, studentii vin foarte nepregatiti de pe bancile scolii, iar Romania raporteaza o lipsa acuta a…

- (Daca locul nasterii mamei a fost Joldesti… Nasterea si botezul trimit la Botosani… Oamenii din Ipotesti – deoportiva intelectualii care au alcatuit sau alcatuiesc viata „Centrului National de Studii” – stiu ce inseamna „sa stai pe unde a colindat Eminescu”… Iar, „(…)atunci cand spui Cernauti, rostesti…

- Videoreportaj de la “Mitingul contra abuzurilor” , organizat de PSD in Piata Victoriei, Bucuresti, 8 iunie 2018. De Maria Andrieș ( Știricurate.ro ) Acesti oameni care pasesc cu ochii mereu la seful de grup nu stiu de ce au venit la Bucuresti. Nu stiu sau nu spun. „Pentru ca n-avem voie”. Cu sacosele…

- Oamenii au ars din cauza lavei – este cea mai puternica erupție a “Vulcanului de Foc”, norul de cenușa s-a extins rapid, acoperind o zona de peste 40 de kilometri Dupa ce recent insulele Hawaii au fost afectate de o erupție vulcanica, vin vești teribile dintr-o alta zona, unde s-a produs (și continua…

- Zi de doliu a fost astazi in Mureș. Cei noua romani care au pierit in accidentul din Ungaria au fost conduși pe ultimul drum. Momentul desparțirii a fost unul cumplit, mai ales ca 17 copii au ramas orfani. Trupurile neinsufletite ale celor 9 romani au fost repatriate in week-end, iar familiile au facut…

- „Glanda tiroida controleaza toate procesele metabolismului, ceea ce inseamna ca de buna funcționare a acesteia depinde starea generala a organismului. De aceea, este esențial ca pacienții sa mearga la medicul specialist inca de la primele semne ca energia lor, starea generala de bine sau puterea…

- Sute de angajati CFR protesteaza din nou in fata Ministerului Transporturilor din Capitala, luni dimineata, cerand aprobarea Statutului personalului feroviar, investitii pentru reabilitarea infrastructurii feroviare si achizitia de material rulant nou, precum si adoptarea unor solutii pentru evitarea…