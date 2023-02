Bolile continuă dezastrul lăsat în urmă de cutremure - Holera face primele victime în Siria Apararea civila din Siria a declarat marti ca cel putin 22 de persoane au murit din cauza unui focar de holera declansat in nord-vestul tarii, in urma cutremurelor devastatoare care au lovit si Turcia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

