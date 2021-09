Bolile care se agravează odată cu scăderea temperaturilor Venirea sezonului rece are un impact negativ asupra sanatatii noastre, avertizeaza medicii. Potrivit specialistilor, scaderea temperaturilor este intens resimtita de organism, mai ales daca suferiti de anumite boli precum afectiuni cardiovasculare, reumatism, astm si infectii urinare. ● Cardiacii trebuie sa acorde o atentie deosebita starii lor de sanatate in aceasta perioada a anului. Statisti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

