Bolile cardiovasculare și metode de prevenire Bolile cardiovasculare raman principala cauza de mortalitate și morbiditate in intreaga lume. De aceea „este extrem de important sa le cunoști simptomele, dar și metodele de prevenire, mai ales daca ai avut astfel de afecțiuni in familie“, spune dr. Oana Cuzino. Dr. Oana Cuzino este medic primar geriatru, doctor in științe medicale și jurnalist. Ea publica informații și articole pe teme medicale pe site-ul doc.ro și prezinta zilnic emisiunea „Ce se intampla, doctore?” la Pro TV. In revista Unica, specialista ne-a vorbit despre bolile cardiovasculare și metodele de prevenire. Printre cele mai frecvente… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secția Reumatologie a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia-Mare a acordat in acest an ingrijiri medicale unui numar de aproape 4.200 pacienți in Ambulatorul de specialitate. Cele mai frecvente forme ale artritei sunt poliartrita reumatoida, boala inflamatorie care afecteaza peste…

- O femeie de 103 ani din Mexic s-a vindecat de COVID deși suferea de o boala pulmonara cronica. Medicii au și o explicație pentru evoluția sa surprinzatoare. Femeia a fost internata in spital timp de 11 zile, dupa ce au aparut primele simptome: nas infundat, febra și dificultați de respirație. Chiar…

- Consumul regulat al fructelor de mare poate preveni bolile cardiovasculare si, totodata, ajuta la cresterea imunitatiiConsiderate adevarate delicatese ale adancurilor, fructele de mare sunt nu numai o specialitate pe masa oricarui gurmand, ci si o adevarata sursa de sanatate.Potrivit nutritionistilor,…

- Andreea Marin a mai avut o revenire la TVR, in 2016, cand a realizat emisiunea Prețuiește Viața, scrie Pagina De Media. Vedeta a acordat un interviu pentru Unica, in care a vorbit despre proiectele din TVR. Printre altele a declarat: - Timpul scurt pana la momentul cand va fi…

- Stana Razvan Ion, candidat USR PLUS pentru Consiliul Local Timișoara, are 48 de ani, și este de profesie medic veterinar. A absolvit... The post Razvan Ion Stana, candidat USR PLUS pentru Consiliul Local Timișoara: A dus petiții in Parlament pentru apararea copiilor noștri și a crezut mereu ca aparand…

- Medic, jurnalist, om de televiziune și mama de adolescenta, Oana Cuzino nu numai ca este neobosita, dar exceleaza pe toate planurile. De unde toata aceasta energie? Secretul consta in faptul ca face totul cu pasiune. Am simțit asta in fiecare cuvant rostit, dar mai ales cand ne-a vorbit despre Naomi,…

- Un medic rezident a povestit prin ce chin trece de opt zile, de cand a aflat ca are COVID-19. Acesta a avertizat ca nu este de glumit cu aceasta boala. Alexandru Lazar are 31 de ani și este medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași. S-a infectat in timp ce era de garda…