- Peste 1.200 de persoane au beneficiat de analize gratuite in cadrul Caravanei ”Sanatatea vine la tine”, proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania, iar rezultatele arata ingrijorator: mai mult de jumatate dintre oameni sunt bolnavi de diabet.

- Consilierul prezidential Diana Paun a subliniat rolul medicului de familie in descoperirea precoce a bolilor cardiovasculare, principala cauza de deces in Romania, si a diabetului, "o epidemie tacuta care face ravagii".

- Cancerul este principalul motiv de deces in randul persoanelor cu varsta sub 65 de ani din Uniunea Europeana, arata un nou raport Eurostat. In Romania, bolile cardiovasculare raman principalul inamic al populației, cu mai mult de jumatate din totalul deceselor.

