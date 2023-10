Stiri pe aceeasi tema

- Un bolid de peste 100.000 de euro trona miercuri seara in parcarea destinata persoanelor de handicap, de la Vivo Cluj.”Ba, bine o duc aștia cu handicap! Cred ca le da mare ajutorul statul. Oare au crescut atat de mult pensiile de handicap? Ai mașina scumpa, jena dispare!”, se mira, ironic, un clujean.Zilele…

- Poliția Locala din Cluj-Napoca pare ca a trecut la fapte și a inceput sa amendeze șoferii care parcheaza fara pic de rușine pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați. In fiecare zi vedem șoferi care iși parcheaza mașinile de lux pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați din centrul comercial…

- Turdeanul Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a avut nunta weekendul trecut, alaturi de frumoasa lui mireasa, Medana. Cuplul a avut 10 perechi de nași și in jur de 500 de invitați, iar doua cațelușe au avut rolul de domnișoare de onoare. Potrivit Știri de Cluj, la nunta au cantat nume mari ale scenei…

- Un incendiu are loc in acest momente la groapa de gunoi de la Pata Rat, iar pompierii intervin chiar acum pentru a stinge flacarile. Din primele informații oferite de ISU Cluj, se pare ca incendiul ar fi izbucnit la deșeurile de la groapa de gunoi de la Pata Rat. Acțiunea inca este in desfașurare, dar…

- Doamna primar Elena Daniela Manaila m-a acuzat recent ca nu fac public documentul prin care OCPI a raspuns solicitarii mele de a face lumina in scandalul exproprierilor din Tureni. In tot acest timp, documentul cu pricina este publicat, atașat postarii mele pe aceasta tema, datata 10 august (vedeți…

- Joi, artistul turdean Paul Surugiu (FUEGO) a fost prezent la inaugurarea școlii din Copaceni. La eveniment a participat și primarul Calin Fargaciu dar și șeful IȘJ Cluj- Marinela Marc. Școala a fost renovata in cadrul unui proiect al asociației BookLand. Pereții au fost zugraviți s-a schimbat și acoperișul,…

- Grupul de datini și tradiții al satenilor din Negreni, județul Cluj, a fost premiat la cea de-a 60 ediție a Festivalului TKB- Tygodnia Kultury Beskidzkiej și a 32- a ediție internaționala (Saptamana Culturii Beskidzkiej) din Polonia, evenimente care au avut loc in perioada 28 iulie – 7 august 2023.…

- Centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și celor destinate copiilor, de pe raza județului Cluj au fost verificate in perioada 10-16 iulie. Batranii dintr-un azil din Florești au fost mutați cu mult tupeu intr-un azil din Apahida aparținand aceleași firme,…