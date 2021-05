Un bolid de lux a fost confiscat in Portul Constanța Sud Agigea. Politistii de frontiera și vameșii au gasit autoturismul intr-un container sosit din SUA, declarat la un preț de second-hand in documentele vamale. Potrivit Poliției de Frontiera, printre bunurile personale destinate unei persoane fizice, cetațean roman, a fost descoperit un autoturism de teren Lamborghini […] The post Bolid de lux, confiscat in Portul Constanța. Declarat la un preț de trei ori mai mic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .