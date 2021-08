In accident a fost implicat un McLaren, estimat la 200.000 de euro. Șoferul a pierdut controlul volanului, el spune ca din cauza ploii, martorii din cauza vitezei pe Autostrada Transilvania intre GIlau și Nadașelu. Șoferil a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu putere de un parapet metalic. Foto: Foaia Transilvaneana ”Avea viteza foarte mare. […] The post Bolid de 200.000 de euro facut zob pe Autostrada Transilvania. Șoferul avea permisul suspendat pentru viteza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .