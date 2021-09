Stiri pe aceeasi tema

- Starea psihica poate influența raspunsul organismului asupra vaccinului COVID-19, spun unii specialiști. Stresul, izolarea sociala sau alți factori psihologici pot influența raspunsul corpului nostru la un vaccin, spun cercetatorii de la Universitateadin Ohio ce au publicat recent un studiu. …

- ”Acest grup ar fi trebuit adresat cu un alt tip de comunicare decat ”vaccinarea aduce fericirea”.In primul rand ar fi trebuit sa le dam posibilitatea sa se vaccineze și cu o singura doza ca rapel. Le-am fi putut explica faptul ca, in cazul lor, prima doza de vaccin a fost chiar virusul iar a doua e…

- Temperaturile ridicate pot avea efecte negative asupra corpului, in special a creierului, spun specialiștii. „Reacțiile intarziate ale creierului pot fi cauzate de temperaturile foarte ridicate din ultima perioadaa, arata un studiu realizat in SUA. Potrivit specialiștilor zilele caniculare afecteaza…

- Reprezentanții CNCAV au transmis, vineri, un material cu intrebari și raspunsuri referitor la legatura dintre vaccinul anti-COVID-19 și fertilitate, sarcina sau alaptare. Concluzia, dupa studii și cazuri concrete, este ca vaccinurile sunt eficiente și nu afecteaza bebelușii, parinții sau viitorii parinți.…

- Fiecare al șaselea utilizator a trecut prin expunerea publica a datelor personale in timp ce-și cauta online un partener. Din acest motiv, cea mai raspandita problema este, insa, cyberstalking-ul: 17% dintre respondenții unui sondaj recunosc ca au fost urmariți pe rețele de catre o persoana cu care…

- Valul canicular mortal din Canada, cel mai sever inregistrat pana in prezent in tara, a scazut usor din intensitate, insa ar putea fi doborate in continuare si alte recorduri de temperatura maxima stabilite cu decenii in urma, a declarat un climatolog guvernamental citat miercuri de Reuters. Cel putin…

- Medicul infecționist Carmen Dorobaț a explicat care sunt riscurile care vin la pachet odata cu prezența șobolanilor. Sunt boli grave pe care rozatoarele le pot transmite mai departe. Declarațiile medicului vin dupa ce, in Capitala, șobolanii au dat navala – o parte chiar in centrul orașului, unde au…

- Cercetatorii care investigheaza daca vaccinurile anti-Covid pot perturba ciclurile menstruale spun ca orice potențiale modificari sunt pe termen scurt și nu afecteaza fertilitatea. Deși legatura intre vaccin și schimarile menstruale nu este inca dovedita, diverse marturii au fost evidențiate pe bloguri…