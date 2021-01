Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat din nou vineri China ca ascunde adevarul cu privire la adevarata origine a pandemiei COVID-19, dupa ce o echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sosise joi la Wuhan pentru a ancheta asupra acestui subiect, relateaza AFP.

- Un an de la primul deces al unui pacient chinez infectat cu noul coronavirus s-a implinit luni, cand autoritatile de la Beijing au anuntat ca vor permite unei echipe a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – formata din experti internationali – sa se deplaseze la Wuhan, epicentrul pandemiei. OMS solicitase…

- La 11 ianuarie 2021 se implineste un an de la declararea primului deces provocat de noul coronavirus in China, relateaza Agerpres. Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la 11 ianuarie 2020 a fost raportat primul deces, la acea data fiind 41 de cazuri confirmate in aceasta tara. Agentia…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo le-a cerut miercuri universitatilor din SUA sa fie reticente fata de studenti chinezi si finantari din China si a atras atentia asupra incercarilor Beijingului de a fura inovatie din SUA, relateaza AFP. Secretarul de stat in exercitiu, liderul ofensivei…

- Seful Programului Mondial pentru Alimente (WFP), David Beasley, si seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (PMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au vorbit in timpul unei intalniri speciale pe tema Covid-19, care a aparut in China anul trecut si a infectat 65 de milioane de oameni la nivel mondial. ”Nu…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…