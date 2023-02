Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a adus cea mai mare scadere a producției agricole din istoria Republicii Moldova, dupa anul 2021, cand a fost inregistrata cea mai mare creștere a producției agricole din istoria țarii, a declarat expertul in politici economice Veaceslav Ionița. Datele preliminare pentru anul trecut arata…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader a venit, ieri, cu o noua veste buna pentru agricultorii din Romania: de la inceputul acestui an, peste 1,5 miliarde de euro au intrat in Romania pentru a veni in ajutorul fermierilor romani. ”Inca o veste buna pentru fermierii romani! Peste 1,5 miliarde de euro…

- In 2023 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va incepe investițiile in zootehnie pentru a reanima acest sector. Asigurarile sint date de ministrul Vladimir Bolea, potrivit caruia in acest an, printr-un imprumut de la Banca Mondiala, vor fi modernizate fermele de bovine. Ministrul spune ca…

- In prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt active trei focare active de pesta porcina africana (PPA), statistica fiind ingrijoratoare, anunța Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Situația epizootica, masurile de combatere și de profilaxie a pestei porcine africane au fost discutate,…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe site-ul Ministerului…

- Ministerul Agriculturii suplimenteaza bugetul pentru productia de legume in spatii protejate in anul 2022 cu suma de 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentand echivalentul a 68.721.000 euro. Guvernul a aprobat in ședința din 8 decembrie Hotararea ce modifica art. 8 din HG…

- Romania ar putea fi obligata sa reduca utilizarea pesticidelor cu pana la 40%. Anunțul a fost facut de catre secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Costin Telehuz. Oficialul MADR a nuanțat informația, precizand ca, la acest moment, negocierile sunt in curs, insa «nu este exclusa nici suspendarea…

- Fermierii vor beneficia de fonduri europene de 391,4 milioane euro pentru gestionarea riscurilor din agricultura prin PNS 2023-2027, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din aceasta suma, 367,3 milioane euro reprezinta sprijinul care va fi acordat fermierilor afectati de pierderile…