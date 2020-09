Stiri pe aceeasi tema

- O noua linie metropolitana de autobuz va funcționa intre Timișoara și Sacalaz. Cursa incepe de luni, 7 septembrie. Exista deja linii metropolitane spre Sanmihaiu Roman, Ghiroda, precum si alte localitați aflate la marginea Timișoarei. Reprezentanții Primariei Timișoara anunța ca, la solicitarea Primariei…

- Comisia Europeana propune amanarea din 202 in 2022 a anului in care Novi Sad (Serbia) va deveni Capitala Europeana a Culturii si din 2021in 2023 a anului in care Timisoara (Romania) si Elefsina (Grecia) vor detine titlul.

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a prezentat, luni, la Sanmihaiu Roman, planul pentru bicicliști. El dorește ca viitorul consiliu sa preia pista existenta pe malul Begai, dar și sa construiasca alte piste noi prin județ, cum ar fi autostrada de biciclete in jurul…

- ”Grupul TeraPlast, cel mai mai producator roman de materiale de constructii, anunta incheierea unui acord cu Kingspan Group in vederea vanzarii diviziei Steel. Tranzactia vizeaza intreaga participatie a TeraPlast SA (compania-mama a Grupului TeraPlast) in subsidiarele: TeraSteel SA, TeraSteel DOO Serbia…

- Centura Timișoara Vest este in stadiul licitației pentru studiul de fezabilitate, așa cai un „arc” al variantei de ocolire care sa lege Sanmihaiu Roman de Calea Aradului va exista mai… „incolo”… Intre timp, Consiliul Județean Timiș realizeaza o centura alternativa, pe drumuri județene. A asfaltat de…

- Incepand din acest weekend, si timp de zece zile, nivelul canalului Bega in zona Timisoarei va fi unul scazut. Situatia nu trebuie sa produca ingrijorari, cei de la Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) au decis sa scada nivelul apei pentru a putea lucra la reabilitarea ecluzei de la Sanmihaiu…

- Eco Timiș este unul din proiectele regiunii de Vest a Romaniei realizate cu fondurile oferite prin politica regionala a Uniunii Europene. Delioara Barbu, directorul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș (APDT), impreuna cu partenerii din Romania iși Serbia, au realizat acest…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a acuzat vineri justitia internationala ca "rescrie istoria" dupa punerea sa sub acuzare la Haga de procurorii speciali pentru crime de razboi comise in timpul conflictului cu Serbia, relateaza AFP. Thaci a anuntat pe Facebook ca a ajuns cu avionul la Tirana pe drumul…