Boilere solare – alternative de prezent și viitor Interesul pentru utilizarea surselor alternative de energie a crescut considerabil in ultimii ani. Din dorința de a proteja mediul, dar și de a beneficia de avantaje economice, consumatorii s-au indreptat tot mai mult spre produse care utilizeaza energia solara. Astazi discutam despre boilere solare , utilitatea lor și avantajele cumpararii. Ce sunt boilere solare? Boilere solare utilizeaza energie solara pentru incalzirea apei menajere. De obicei, oamenii asociaza energia solara cu panourile solare termice. Acestea fac posibila utilizarea energiei solare pentru incalzirea apei. Așadar, boilerele… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara ramane cu un singur punct in patru etape in liga secunda. Sambata, echipa timișoreana a fost invinsa la Brașov, de o „clona” locala, antrenata de Dan Alexa. A fost 1-0 dupa un meci dominat de echipa de sub Tampa. Așadar, o alta echipa din Timișoara care iși bate joc de un simbol este…

- Tehnologia wireless este un avantaj pentru cei care urasc cablurile pentru tastatura și mouse. Acestea fiind spuse, durata scurta de viața a bateriei este o mare problema pentru astfel de dispozitive mobile. Așadar, in articolul de astazi, vom evidenția cateva sfaturi și trucuri pentru a imbunatați…

- S-a aflat care este leguma care calmeaza rapid arsurile solare. Expunerea la soare nu nu are doar beneficii estetice și pentru sanatate, ci poate insemna și episoade urate pentru cei care intrec masura cu statul la soare. Așadar, care e cel mai ieftin și eficient remediu? Cum iți calmezi durerea daca…

- Sigur te-ai intrebat cel putin o data in viata ce-i face pe cei din jurul tau sa fie atat de energici, sa se concentreze asupra telurilor pe care le au cu atata usurinta si sa fie activi in adevaratul sens al cuvantului, in fiecare zi. Odata puse toate aceste intrebari, e cert ca nu cauti raspunsul…

- In urma cu cinci zile, o pata solara gigantica și filamentele de pe suprafața solara i-au facut pe astronomi sa traga un semnal de alarma privind posibilele erupții solare direcționate catre Pamant și de ejecții de masa coronala (CME) care ar putea duce la intreruperi de curent. Sambata, cercetatoarea…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului Național. „Tricolorul reprezinta un liant puternic intre prezent, trecut și viitor”, a spus șeful statului. Redam textul mesajului: „26 iunie, Ziua Drapelului Național, are o insemnatate deosebita pentru Romania și…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, duminica, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Drapelului National, ca tricolorul reprezinta un liant puternic intre prezent, trecut si viitor, reamintind simbolic de valorile fundamentale ale natiunii romane.

- Soluții alternative pentru incalzirea locuinței dupa scumpirea gazelor. Panouri solare, centrale cu peleți sau pompe cu caldura Chiar daca este vara, mulți romani iși fac griji ca nu vor reuși sa plateasca facturile la gaz și energie electrica dupa scumpirile din ultima perioada. Situația se complica…