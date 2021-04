Stiri pe aceeasi tema

- Vietnamul si-a reinnoit conducerea luni, in timpul unei sesiuni a Adunarii Nationale, alegandu-l pe Nguyen Xuan Phuc, pana acum in fruntea guvernului, in functia de presedinte al tarii, si pe Pham Minh Chinh in functia de prim-ministru, relateaza EFE. Phuc, 66 de ani, a servit ca prim-ministru…

- Șase persoane au fost reținute in Bulgaria și inculpate pentru spionaj in favoarea Rusiei. Printre ele și fosti oficiali din Ministerul Apararii si din cadrul serviciilor de informații. Un fost oficial din cadrul serviciilor bulgare de informatii militare este acuzat ca a recrutat mai multe persoane…

- Decretul privind desemnarea lui Igor Grosu pentru funcția de Prim-ministru va fi publicat in numarul de miine al Monitorului Oficial. Potrivit documentului, in temeiul art. 98 alin. (1) si alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, Presedintele decreteaza: Igor Grosu se desemneaza in calitate de…

- CHIȘINAU, 16 mart – Sputnik. Liderul socialiștilor (PSRM), fostul președinte Igor Dodon, a explicat de ce nu și-a dorit sa fie propus la funcția de prim-ministru in aceasta perioada. © Sputnik / Mihai CarausUnde se afla acum Durleșteanu și ce spune Dodon despre gestul ei Liderul PSRM a subliniat…

- Aureliu Ciocoi susține ca va asigura interimatul pana in momentul in care noul premier impreuna cu garnitura de miniștri vor depune juramantul. In prezent, are 2 birouri, iar ziua de munca incepe la 7 la guvern pana la 16 și o incheie la MAEIE. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „ Puterea…

- Președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari anunța ca Biroul Politic se va convoca luni, 1 februarie, unde vor decide daca voteaza pentru candidatura Maiei Sandu la prim-ministru. Declarația a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii Secretele Puterii de la JurnalTV, transmite unimedia.info.…

- Fostul ministru de finante al Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, a fost propusa pentru functia de prim-ministru de catre presedintele Maia Sandu, informeaza miercuri Radio Chisinau. „I-am dat sarcina sa creeze echipa guvernamentala și sa pregateasca un program de guvernare axat pe dezvoltare…

- Lidera opozitiei estoniene Kaja Kallas a fost desemnata joi pentru a deveni prima femeie sef de guvern in aceasta republica baltica, in asteptarea votului din parlament, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Kaja Kallas, sefa Partidului Reformei, este o eurofila convinsa si fiica fostului…