Stiri pe aceeasi tema

- La pupitrul Orchestrei Simfonice “Mihail Jora”, dirijorul Tiberiu Oprea va aduce in fata publicului Concertul pentru pian a lui Paul Constantinescu, solist Vlad Dimulescu – pian, Suita Simfonica „Merkabah”, de Vlad Razvan Baciu, si selectiuni din Suita Simfonica „Mihai Viteazu’’ creatie semnata de compozitorul…

- Ministerul Sanatații a dat aviz favorabil in ceea ce privește schimbarea denumirii Spitalului Orașenesc Buhuși. Astfel, „Spitalul Orașenesc Buhuși” va deveni istorie. Noua denumire sa este Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși. Prof.univ.dr. Eduard Apetrei și-a dat acordul inca din vara ca Spitalul…

- La VIVARIU s-a deschis pentru public o fascinanta si inedita expozitie de pasari rare, denumita sugestiv „Sunet si culoare in lumea pasarilor”. In voliere au fost expuse pasari care traiesc sau isi au originea in alte tari, insa multe au fost aclimatizate si in Romania, fie ele doar de colectionari…

- * primul magazin a fost deschis in Bacau, dar francizorul a ajuns la 39 de magazine in Romania și in Europa * in trimestrul urmator, in business-ul Barrier va investi și un holding elvețian Magazinul Flosim Impex din Bacau, prima franciza deschisa in Romania de compania Barrier – producatorul bacauan…

- Horea Sibisteanu a inceput sa scrie, ca orice tanar, pe blogul personal „In cautarea eului pierdut”. Multe dintre postarile lui au forma literara, impresii, opinii, experiente, comentarii. A devenit cunoscut, cautat, comentat, mai ales dupa ce a plecat in Japonia, la un master in care a studiat, doi…

- In perioada 15-16 noiembrie 2019 la Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau vor avea loc manifestarile științifice organizate sub semnul aniversarii a 55 de ani de invatamant superior de educatie fizica si sport in Bacau. In acest…

- CSM Bacau continua sa-și completeze „tezaurul”. Iar ultimele medalii sunt scoase… din apa. Astfel, la Naționalele de Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri derulate zilele trecute, la Miercurea Ciuc, inotatorii bacauani au cucerit 12 medalii. Așa cum era de așteptat, și la aceasta ediție a…

- Doar promisiuni. Asta au obținut minerii de la Salina Targu Ocna din partea reprezentanților companiei de sare SALROM. Ortacii bacauani, alaturi de colegii de la celelalte trei sucursale din țara, sunt nemulțumiți fața de decizia companiei de a nu mai acorda vouchete de vacanța angajaților SALROM. Prin…