Boicotul bulgarilor: Nu mai cumpărați televizoare de la olandezi și nu mai trimiteți copiii la studii la ei Dupa blocarea aderarii Bulgariei la spatiul Schengen, și aici ca și in Romania, tot mai multe voci au facut apel la boicotarea produselor olandeze sau a celor austriece. Pe de alta parte, sunt și destui cei care spun ca o astfel de atitudine este daunatoare intereselor naționale in perspectiva unei viitoare candidaturi la aderarea la Schengen. Dupa cum se știe, Olanda și Austria, principalii investitori din Bulgaria, s-au opus accesului Bulgariei și Romaniei la spatiul Schengen. „Nu este nevoie sa cumparam televizoare și echipamente olandeze, din moment ce exista cele japoneze, sa spunem nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

