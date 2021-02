Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul columbian al Apararii, Carlos Holmes Trujillo, a murit astazi, la varsta de 69 de ani. Decesul a survenit in urma unor complicații provocate de Covid-19. Anunțul a fost facut de președintele columbian Ivan Duque, citat de AFP. Acesta a fost internat pe 11 ianuarie. Ministrul a fost transferat…

- Patru barbați au fost condamnați vineri la Londra la pedepse cuprinse intre 13 și 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranți vietnamezi, gasiți morți in remorca unui camion in Anglia, in 2019, anunța AFP, potrivit hotnews.ro. Romanul Gheorghe Nica a primit cea mai mare pedeapsa. Principalii…

- O audiere preliminara in vederea unui eventual proces judiciar contra fostului ministru italian de interne Matteo Salvini a fost amanata, au relatat sambata media italiene, citate de dpa. In diretta da Palermo, vi aggiorno. https://t.co/9jQrCw7X1H— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January…

- Columbia a anuntat marti ca a expulzat la inceputul lui decembrie doi diplomati rusi, ceea ce a determinat Rusia sa expulzeze la randul sau doi diplomati columbieni, informeaza miercuri AFP. Bogota nu a dat explicatii detaliate asupra motivelor expulzarii celor doi diplomati rusi, insa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au desoperit cinsprezece cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu deseuri de aluminiu, ... The post Nu renunța! Grupuri de migranți…

- Doua persoane au fost gasite decedate, iar una ranita, pe un camp in apropiere de comuna Sagu, in județul Arad. Din primele informații, este vorba despre migranți care incercau sa ajunga ilegal in spațiul Schengen. Conform aradon.ro, neoficial se vorbeste despre o posibila rafuiala intre migranti si…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni sirieni care au intrat ilegal in Romania din Republica. Bulgaria, pe la frontiera verde, in sudul judetului Constanta, informeaza un comunicat de presa transmis joi de Garda de Coasta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, pe data de 25…

- Primaria municipiului Chișinau va aloca jumatate de milion de lei - ajutoare materiale pentru necesitațile copiilor aflați in dificultate. Banii vor fi oferiți pentu alimentație, haine, rechizite școlare, produse de igiena etc. Decizia a fost luata la ultima ședința a Comisiei pentru protecția copilului…