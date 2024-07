Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Liviu, Bogdana s-a mutat de la Craiova la Pitești. Fata a spus ca motivul separarii a fost un cumul de factori, dar a precizat ca nu au avut parte de ceva grav, cum ar fi infidelitatea. Fosta concurenta Mireasa a raspuns in mediul online curiozitaților legate de desparțire.

- Dupa mesajele controversate publicate in mediul online, și dupa desparțirea de Liviu, Bogdana a decis sa iși acorde mai multa atenție și sa se bucure de temperaturile crescute de afara, așa ca a fugit la mare. Ipostaza in care s-a lasat surprinsa fosta concurenta de la Mireasa.

- S-a spus ca Bogdana și Liviu de la Mireasa s-au desparțit, iar de atunci au aparut o mulțime de speculații! Fosta concurenta nu a confirmat aceste zvonuri, dar cateva mesaje pe care le-a postat pe rețelele de socializare ar putea sa explice situația. Iata ce mesaj tranșant a transmis la adresa barbaților!

- Bogdana și Liviu de la Mireasa, sezonul 8, nu ar mai forma un cuplu. Zvonurile nu au aparut, evident, de nicaieri, asta dupa ce fanii au observat ca și-au șters pozele de cuplu, iar fosta concurenta posteaza mai mult citate prin care da de ințeles ca este singura.

- Parea ca nimic nu ii poate desparți, dar lucrurile nu ar sta chiar așa. Bogdana și Liviu de la Mireasa nu ar mai forma un cuplu, iar zvonurile nu ar fi pornit fara sa existe și ceva lucruri care sa ii dea de gol ca s-ar fi separat.

- Bogdana și Liviu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la Mireasa. Cei doi tineri continua sa aiba o relație pasionala, iar ultimele imagini i-au facut pe fani sa se intrebe daca urmeaza sa devina parinți.

- Adina Miuleasa a intrat in casa Mireasa cu gandul ca va cunoaște pe cineva și iși va face o familie. Lucrurile nu au stat așa, dar se pare ca fosta concurenta este mai fericita ca niciodata chiar daca este in continuare singura. Tanara a plecat de curand și in vacanța in Dubai și s-a distrat pe cinste,…

- Problemele continua pentru Maria Roman, dupa ce soțul ei a fost dat disparut. Fosta concurenta de la Mireasa nu a mai spus nimic despre intreaga situație, dar a postat o melodie prin care da de ințeles ca sufera.