- Bogdana și Liviu de la Mireasa, sezonul 8, nu ar mai forma un cuplu. Zvonurile nu au aparut, evident, de nicaieri, asta dupa ce fanii au observat ca și-au șters pozele de cuplu, iar fosta concurenta posteaza mai mult citate prin care da de ințeles ca este singura.

- Daria este fosta concurenta a emisiunii Mireasa, sezonul 8, și chiar daca nu mai poate fi vazuta la fel de des ca inainte pe micul ecran, tanara este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei.

- Bogdana și Liviu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la Mireasa. Cei doi tineri continua sa aiba o relație pasionala, iar ultimele imagini i-au facut pe fani sa se intrebe daca urmeaza sa devina parinți.

- Gheorghe Munteanu, soțul Mariei Roman, a fost dat disparut in cursul zilei de 17 aprilie 2024. Ulterior, anunțurile au fost șterse și fosta concurenta afirma ca e posibil ca barbatul sa fi fost gasit in Germania.

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, a luat o decizie care i-a bucurat pe fani! Dupa desparțirea de Sergiu, tanara a decis sa iși puna viața in ordine, astfel ca are in plan sa se lanseze in afaceri. Iata despre ce este vorba!