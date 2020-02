Stiri pe aceeasi tema

- La ultimul episod din “Survivor Romania”, Bogdan Vladau din echipa Faimoșii a fost eliminat din competiție, spre surprinderea lui. Aseara, la “Survivor Romania”, s-a disputat, pentru prima data, jocul de comunicare, recompensele pentru echipa caștigatoare constand in fotografii și mesaje din partea…

- „Sincer nu ma așteptam la asta, dar erau 33,3% șanse, putea fi oricare dintre noi. Ma bucur foarte mult ca mi-am gasit curajul sa particip la asa ceva, avand in vedere condițiile. Mi-as fi dorit sa mai raman, mai ales pentru unii dintre colegii mei. Mi-am facut cațiva prieteni care ar merita titlul…

- "Cand vezi ca nu gasești același 'vibe' alaturi de fete, atunci rezonezi cu ceilalți care inca mai au o gluma in ei. Ea vrea sa mai aduca un pic de umor (…) Fereasca Dumnezeu sa plece Vladau, cu cine o sa se incalzeasca, cu Onicaș? E piele și os, o sa moara de frig dupa aia, biata femeie! De ce nu…

- Se strang randurile in echipa Faimosilor de la Survivor Romania, tensiunea din echipa iși spune cuvantul și aceștia au pierdut pentru a treia oara jocul de imunitate in fața eliminarilor.Astfel, hotararea echipei, in aceasta saptamana a fost aceea de a nominaliza patru concurenți spre eliminare - Lino…

- Dupa ce au pierdut un meci important, meciul de eliminare, Faimoșii de la show-ul Survivor Romania de la Kanal D au avut fost nevoiți sa ia decizii dificile. Trei concurenți au fost votați spre eliminare de catre coechipierii lor. Este vorba despre cei trei artiști din echipa Faimoșilor: Ruby, Elena…

- Trei noi concurenți au ajuns in Republica Dominicana, dupa eliminarea Cristinei Șișcanu și abandonul lui Augustin Viziru, in urma accidentarii. Este vorba despre doi Faimoși și un Razboinic. Pentru a echilibra lucrurile și pentru a e da și altora șansa sa se afirme, producatorii de la Kanal D au decis…

- Cristina Șișcanu este prima concurenta de la Survivor Romania, care a parasit competiția. Soția lui Madalin Ionescu a fost votata sa plece acasa, iar Duminica, aceasta a ajuns in țara alaturi de familia ei.Alaturi de Cristina Șișcanu au mai fost nominalizate Elena Ionescu și Asiana Peng, insa telespectatorii…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…