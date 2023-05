Stiri pe aceeasi tema

- Retroparada Primaverii, Pitești – sambata, 29 aprilie 2023 Piața Primariei din Pitești va fi, in aceasta sambata, gazda unei expoziții inedite – „Retroparada Primaverii” 2023, eveniment organizat de catre Retromobil Club Romania. Piteștenii vor avea prilejul de a admira, intre orele 10:00 și 13:00,…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Arges. in ultimul meci al etapei a intaia din play-out-ul Superligii. Echipa din Pitesti se afla la al 15-lea meci consecutiv fara victorie in acest sezon.Golurile au fost marcate de Remacle, in minutul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din judetul Arges va fi trimis in judecata, pentru infractiuni de lovire si distrugere, dupa ce si-a agresat fosta prietena, in mijlocul zilei, pe o strada din Pitesti.Propunerea ca tanarul sa fie trimis in judecata a fost formulata de catre politistii care au instrumentat…

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a obtinut o victorie scontata, cu scorul de 3- (25-20, 25-17, 25-14) pe terenul echipei FC Arges, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat dintr-o comuna din Pitești, județul Argeș, a reușit sa pacaleasca cinci femei, spunand ca le iubește, pentru a le lasa fara bani și bijuterii. Poveștile de dragoste care pareau desprinse din filme erau trase la indigo și incepeau in mediul online, atunci cand erau abordate de barbat pe Facebook.

- Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, a fost nemultumit de faptul ca echipa sa nu a marcat la Pitesti, duminica, in meciul cu FC Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Consultare publica pentru realizarea unei parcari subterane in zona Pieței Prundu! Municipalitatea piteșteana aduce la cunoștința publicului intenția de realizare a investiției „Construire parcare subterana Piața Prundu” pe terenul in suprafața de 4048,00 mp situat in municipiul Pitești, strada Aleea…