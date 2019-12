Stiri pe aceeasi tema

- "Nu a fost drept ce s-a intamplat cu programul. Noi am jucat trei meciuri in sapte zile si FC Voluntari si FCSB au jucat doua. Echipa a facut o prima repriza foarte buna. FCSB a avut o situatiie, in minutul 44. Cu putina sansa, daca marcam, altfel gestionam repriza a doua. In repriza a doua am pierdut…

- Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, dupa meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-2, ca nu este corect faptul ca formatia sa a trebuit sa dispute trei partide in sapte zile, spre deosebire de gruparea bucuresteana. El a mentionat ca FCSB s-a impus pentru…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a explicat cateva momente cheie din victoria cu Gaz Metan Mediaș, 2-0. „E o victorie foarte importanta, vreau sa imi felicit jucatorii fiindca au marcat și au avut incredere, fiindca au fost momente cand puteau ceda mental. Puteam da mai multe goluri,…

- Edi Iordanescu (41 de ani), antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, se teme de meciul pe care il va juca joi in compania celor de la FCSB. FCSB - Gaz Metan e ultimul meci al etapei cu numarul 19, joi, de la ora 20:30. Va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport…

- Gaz Metan Mediaș intalnește Sepsi Sfantu Gheorghe, in deplasare, in cadrul etapei a 16-a din Liga 1, iar antrenorul Edward Iordanescu (41 de ani) a facut un anunț important in ceea ce privește situația clubului. Sepsi - Gaz Metan se joaca duminica, 10 noiembrie, de la ora 16:00 și va fi transmis pe…

- Tehnicianul echipei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 0-0, ca punctul obtinut este binevenit si ca este multumit de toti jucatorii sai, potrivit news.ro.“Un punct binevenit. Puteam si sa pierdem meciul daca nu apara Victor penaltiul.…

- CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș se intalnesc in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Partida e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei a 11-a din Liga 1!Vezi AICI clasamentul actualizat! live de la 20:30 » CFR…

- Edi Iordanescu a anunțat ca va cere rezilierea contractului cu Gaz Metan Mediaș, in pauza cauzata de jocurile echipei naționale. Tehnicianul medieșenilor vrea o desparțire amiabila, dupa eliminarea din șaisprezecimile Cupei Romaniei (1-2 cu Foresta Falticeni), anunța digisport.ro.”Imi pare…