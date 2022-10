Universitatea Craiova si-a adjudecat victoria la Sfantu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi, gratie unui gol superb marcat de Bogdan Vatajelu in repriza secunda. La finalul intalnirii din Ardeal, fotbalistul Stiintei s-a aratat bucuros de reusita, dar a admis ca jocul nu a stralucit deloc. „Sunt bucuros ca am reusit sa ne impunem. Primul meu gol in Liga 1 a fost la Brasov si l-am dat cu piciorul drept. Astazi, Baiaram mi-a asezat-o foarte bine, nu am avut presiune si am dat cu dreptul la poarta… Ma bucur ca am inscris, dar cel mai mult ma bucur pentru cele trei puncte, pentru ca au fost extraordinar de muncite.…