- Emoții mari pentru Bogdan Vladau și soția lui. Cei doi și-aubotezat fetița, pe micuța Katia, care a venit pe lume pe 25 mai. Evenimentul aavut loc in acest weekend, intr-un cadru restrans, ținandu-se cont de toareregulile pandemiei. Cei doi parinți au publicat primele imagini, pe contul deInstagram.Ceremonia…

- Slujba de botez a avut loc la Biserica Bucur din capitala, iar petrecerea intr-un local in care s-au respectat regulile impuse de pandemie. Evenimentul a avut un dress code, toți invitații au fost imbracați in alb, inclusiv cea mica. Doar nașul a vrut sa fie mai atipic și a purtat un costum negru.…

- Gina Chirila și soțul ei, Bogdan Vladau, au devenit parinți in plina pandemie de COVID-19. Despre experiența sarcinii și nașterii in aceasta perioada dificila, Gina ne-a povestit mai multe intr-un interviu exclusiv. Sa devii parinte nu este lucru ușor, mai ales cand lumea este in plina pandemie. Gina…

- Gina Chirila este in culmea fericirii. Frumoasa soție a lui Bogdan Vladau a nascut o fetița sanatoasa și astfel a devenit pentru prima data mamica. Gina Chirila și Bogdan Vladau au schimbat statutul de aseara și au devenit parinți. Fetița va fi botezata cu numele Katia, iar vestea cea mare a nașterii…