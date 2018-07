Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, a anunțat astazi, la Sucevița, ca in perioada urmatoare va fi redusa birocrația pentru investițiile in turism. Bogdan Trifin s-a intalnit cu reprezentanții autoritaților locale din județul Suceava, in cadrul discuțiilor el subliniind nevoia de investiții din domeniu.…

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, va sosi vineri, 6 iulie intr-o vizita in judetul Suceava la invitația parlamentarilor social-democrați suceveni, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu. In prima parte a zilei ministrul va inspecta stadiul in care se afla partia…

- Vremea rea a creat probleme mari in judetul Suceava, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina”. Astfel, in comuna Valea Moldovei, patru persoane si aproximativ 400 de oi au ramas izolate intre ape. Initial, reprezentanții Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au trecut peste…

- Rezultatele din județul Suceava la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Descinderi de proportii au avut loc in ultimele doua zile intre Sucevita si Marginea, „mascati" de la structuri din Bucuresti venind la Suceava cu un elicopter, camioane si mijloace de interventie antitero. Locul de campare a fost intre Sucevita si Marginea, in zona cunoscuta de ...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat un autoturism marca BMW, model X6, condus de un cetatean roman , ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In cursul zilei de ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta,…

- Toate punctele vamale vor fi reabilitate si modernizate pana la sfarsitul acestui an, astfel incat sa nu mai intre in tara niciun produs fara a fi scanat, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ''E un obiectiv foarte ambitios, dar care se va realiza.…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat in cadrul Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii, ca procedurile de autorizare din sector sunt foarte greoaie si ca se doreste o descentralizare asfel incat decizia de emitere a a tuturor autorizatiilor si licentelor sa fie luata de fiecare…