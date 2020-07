Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca situatia provocata de criza de coronavirus este „scapata de sub control” in Romania, care arata in momentul de fata ca „un stat esuat”. „Noi consideram ca situatia este scapata total de sub…

- "Disperarea electorala ia forma propagandei și la PNL Prahova", a declarat, astazi, Bogdan Toader, in contextul investitiilor in sanatate, subfinantate de Guvernul Orban. Presedintele CJ Prahova a detaliat sumele de bani pe care institutia le-a alocat in ultimii 4 ani si jumatate in infrastructura…

- Noul coronavirus a ajuns si la Primaria Cluj-Napoca. Dupa ce o functionara s-a imbolnavit in urma cu aproximativ 10 zile, sefii institutiei au considerat ca nu este cazul ca angajatii sa fie testati. Numai ca, intre timp, boala s-a raspandit oricum.

- Pandemia Covid-19 este un factor care poate determina o prezența foarte scazuta la vot la alegerile locale, arata un studiu realizat de IRES, noteaza g4media.ro. Astfel, 53% dintre respondenți vor ca alegerile sa fie amanate pana la eradicarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trupa rock britanica The Rolling Stones l-a amenintat pe presedintele american Donald Trump cu o actiune in justitie daca politicianul republican va continua sa foloseasca un cantec celebru din repertoriul grupului, "You Can't Always Get What You Want", in timpul mitingurilor din campania sa…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a publicat vineri o fotografie, pe Facebook, in care apare alaturi de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, si de liderii PSD din zona Moldovei.

- Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a prezentat soluțiile cu care a venit Partidul Social Democrat astfel incat romanii sa fie cat mai puțin afectați de criza economica și sociala, care se anunța dupa criza de sanatate publica determinata de pandemia de coronavirus. Șeful organizației PSD Prahova…

- Guvernul Orban a adoptat, joi, forma finala a Ordonantei de urgenta care reglementeaza modul de organizare si desfasurare a campaniei de informare publica a Guvernului, pe tema epidemiei de coronavirus. Campania publica se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa incetarea starii de urgenta, a declarat…