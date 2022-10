Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Toader, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, a lansat un apel autoritatilor locale si judetene pe achizitionarii fostei Case a Casatoriilor si includerea acesteia in patrimoniul judetului. Demersurile pentru achizitia cladirii-simbol au fost incepute in 2020, in mandatul…

- Violeta Stoica Fosta Casa a Casatoriilor din Ploiești este probabil unul dintre cele mai mari simboluri ale orașului! Cand spui Casa Casatoriilor, nu te gandești la imobilul nou in care se oficiaza acum casatoriile in Ploiești, ci la cladirea de vizavi, care a fost gazda momentelor unice (sau nu!) traite…

- Vineri, 7 octombrie a.c., in cadrul ședinței Consiliului Județean Ialomița, consilierii județeni au decis finanțarea unei investiții de 4,1 milioane de lei pentru «eficientizarea energetica a Salii de spectacole „Europa“». Reamintim ca Sala de spectacole «cu geometrie variabila» a fost inaugurata in…

- Filmele bune merita vazute și revazute, mai ales cele de acțiune, care țin privitorul cu „sufletul la gura”. Cand in centrul acțiunii acceleratoare de puls sunt actori precum Arnold Schwarzenegger, Joe Pesci, Robert de Niro sau Al Pacino, atunci succesul peliculei este garantat. Fii la curent…

- Consilierii judeteni prahoveni au votat, joi dupa-amiaza, o hotarare prin care aproba trecerea bunurilor necesare asigurarii serviciului de producere, transport si distributie de energie termica si apa calda din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti. Transferul…

- Bogdan Toader, deputat social-democrat de Prahova, a transmis Comisiei de Guvernanța a Titlului de Capitala a Tineretului din Romania o scrisoare de susținere a candidaturii Ploieștiului și a echipei care coordoneaza acest proiect. ”Ii susțin pe tinerii care cred in Ploiești și fac tot ce este posibil…

- Fundatia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din judetul Bihor ofera, sambata, 10 septembrie, intrare gratuita, cu ghidaj, pentru vizitatori la cele cinci obiective turistice din administrare, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- V. Stoica Lipsa de reacție a celor din Consiliul Județean Prahova care fac parte din conducerea ADI Termo Prahova (asociație care este condusa de președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu) spune multe despre dorința celor responsabili sa se implice in rezolvarea cat mai urgenta a problemei apei calde…