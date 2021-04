Deputatul socialist, Bogdan Țirdea crede ca avocatul Boris Lupașcu, numit vineri in funcția de magistrat constituțional, a decis sa se retraga astazi „nu din proprie voința”. Țirdea afirma ca situația de la Curtea Constituționala este controlata de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, iar „schimbarea raportului de forțe in favoarea Domnicai Manole l-au determinat pe Lupașcu sa se retraga, inainte de pronunțarea deciziei in acest sens de catre Inalta Curte”.