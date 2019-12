Stiri pe aceeasi tema

- "Ieri seara, intr-o adevarata executie, o majoritate din Biroul National USR, toti din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta.Desi am spus adevarul. Desi am incercat mult timp sa rezolv intern. Le-am cerut sa amane pana se judeca sesizarea facut de mine din august 2018 impotriva…

- Un nou scandal zguduie USR-ul. Dupa ce echipa lui Barna a trecut la executii, zeci de membri au anuntat ca demisioneaza, iar saptamana viitoarea ar urma un alt val de excluderi sustin sursele Adevarul. Biroul National al USR a decis, miercuri noapte, sa o excluda din partid pe Oli Ardelean, membru al…

- Oli Ardelean, de la USR Ilfov, a acuzat ca a fost exclusa din organizație pentru o postare facuta la inceputul lunii noiembrie in care afirma ca Dan Barna a știut de semnaturi false la inițiativa "Fara Penali". Ea a reclamat o "execuție" care a avut loc miercuri seara in Biroul Național al partidului,…

- Oli Ardelean reclama ca a fost exclusa miercuri seara din USR Ilfov pentru o postare referitoare la amplasarea de banere fara autorizatie in precampanie, la Buftea, si in care amintea si de scandalul semnaturilor false stranse in campania ”Fara penali”, spunand ca liderul partidului Dan Barna a „minimizat”…

- Biroul National al USR a decis, in miez de noapte, cu 13 voturi pentru, sa o excluda din partid pe Oli Ardelean, membru al organizatiei Ilfov, pe motiv ca a adus prejudicii de imagine partidului, sustin surse din partid pentru Adevarul. Concret, Oli Ardelean a postat pe Facebook un mesaj in care s-a…

- „Sunt mai multe variante, asumarea raspunderii pe niște proiecte de lege (...), mai sunt elemente legate de Secția Speciala, legate de legile justiției, chestiunea cu pensionarea anticipata a magistraților. Am vazut ieri ca nu exista majoritate, astazi vom discuta concret despre ce alternative va…

- Liderul Uniunii Salvati Romania, Dan Barna a anuntat, pe Facebook, ca va merge marti la a doua runda de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, pentru desmenarea premierului, intre timp urmand sa stabileasca, alaturi de liderii de filiale, conditiile pentru sustinerea guvernului minoritar PNL. "Voi…

- Europarlamentarul Clotilde Armand a fost desemnata candidata USR pentru Primaria sectorului 1, iar Radu Mihaiu pentru Primaria sectorului 2. ”Le multumesc mult colegilor din USR sector 1 pentru încredere. Trebuie sa recâstigam sectorul 1. Pentru ca incompetenta PSD a distrus…