Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește, vineri seara, pe teren propriu, formația Greciei, intr-un meci amical de pregatire. Partida, gazduita de stadionul "Steaua" din Capitala, este programata de la ora 20 și 15 minute. Cu prilejul acestui joc, Edi Iordanescu va debuta oficial pe banca tehinica…

- Edi Iordanescu debuteaza astazi pe banca echipei naționale in meciul contra Greciei. FRF a anunțat ca „tricolorii” și-au ales numerele pe care le vor purta la meciul de astazi seara de pe noul stadion Steaua. Romania - Grecia se joaca pe stadionul din Ghencea, astazi, de la ora 20:15. Va fi liveTEXT…

- Razvan Lucescu (53 de ani), fostul selecționer al echipei naționale, in prezent pe banca grecilor de la PAOK Salonic, i-a transmis cateva sfaturi lui Edi Iordanescu, inaintea debutului acestuia la prima reprezentativa. Edi Iordanescu va debuta pe banca Romaniei pe 25 martie, de la ora 20:15, acasa,…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, crede ca selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani) a luat decizia corecta cand l-a lasat pe Darius Olaru (24 de ani) in afara lotului pentru meciurile amicale cu Grecia și Israel. Edi Iordanescu va debuta pe banca Romaniei pe 25 martie, de la ora…

- Ce spune Ianis Hagi despre revenirea lui la naționala Romaniei. Mijlocașul de la Rangers se afla in plin proces de recuperare dupa operația suferita la genunchiul drept pentru ruptura ligamentelor incrucișate. Jucatorul de 23 de ani nu a putut fi convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru partidele…

- Romania sustine amicalele cu Grecia pe 25 martie si cu Israel pe 29 martie . In afara de Marian Aioani, si alti jucatori de la Farul, atat de la echipa mare, cat si de la juniori, au primit selectii la echipele nationale, pentru actiuni in perioada urmatoare. Pe locul cinci in play off, Farul are a…

- Una dintre primele dileme ale selecționerului Edi Iordanescu: il convoaca sau nu pe Octavian Popescu la urmatoarea acțiune a naționalei? Puștiul de 19 de la FCSB domina concurența la mai toate capitolele in 2022! Pe 25 martie, pe stadionul „Steaua” din București, „tricolorii” vor intalni intr-un amical…

- Florin Bratu, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre Octavian Popescu, fotbalist cerut insistent de Gigi Becali la naționala. Dupa prestația din meciul cu FC Voluntari, Octavian Popescu a fost laudat excesiv de Gigi Becali, care pune presiune pe Edi Iordanescu sa-l convoace la naționala mare la…