- Diana Șoșoaca, senatoare AUR, a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca fostul ministru Bogdan Stanoevici a murit in urma unui infarct, potrivit raportului facut de Medicina Legala. ”El a murit de infarct. O sa vedeți maine certificatul de deces, il va da publicitații familia.”, a spus Diana…

- Bogdan Stanoevici a murit astazi…rapus de COVID. Fost ministru și secretar de stat in Guvernul Ponta, adr și actor, Stanoevici era un coronasceptic declarat, participand la mitingurile anti-botnița din luna mai. Actorul Bogdan Stanoevici s-a stinsazi din viața, cu 10 zile inainte sa implineasca 63 de…

- Actorul Bogdan Stanoevici, in varsta de 62 de ani, a murit din cauza COVID-19, anunța Antena3. Fost ministru și candidat la presedintie, Bogdan Stanoevici era in stare grava. Stanoevici a fost unul dintre contestatarii masurilor de protecție luate de autoritați. S-au descoperit erori ”ciudate” la…

- A incetat din viața actorul Bogdan Stanoevici (62 de ani), infectat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit Antena 3, Bogdan Stanoevici a fost internat la Spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala pe 16 decembrie. La doua zile distanța, era dus la Terapie Intensiva in stare grava. Actualizare…

- Actorul Bogdan Stanoevici (62 de ani) se afla in continuare in stare critica. Bogdan Stanoevici a fost inițial internat la Spitalul “Sf. Pantelimon” din Capitala, la jumatatea lunii decembrie, cu COVID-19 , iar la scurt timp s-a ales și cu o infecție nosocomiala. Starea de sanatate a actorului s-a agravat,…

- Actorul Bogdan Stanoevici, infectat cu noul coronavirus și aflat in coma la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitala fost tranferat in Ajunul Craciunului la Institutul Inimii in stare critica. Pe fondul infecției cu coronavirus, din spital a luat și o infecție nosocomiala. Profesorul doctor Șerban Bubenek,…

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…

- Artistul ieșean Silviu Huțanu, membru al formației SoundCheck Band, in varsta de 37 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 la inceputul lunii octombrie, starea acestuia agravandu-se in ciuda tratamentului primit.Citește și: Monica Pop a rabufnit, dupa ce valul 2…