- Claudiu Keseru, gol si penalty ratat pentru Ludogoreț. Fotbalistul roman a marcat unicul gol al partidei de campionat cu Levski Sofia, scor 1-0, disputat sambata, in capitala Bulgariei. Atacantul naționalei Romaniei a deschis scorul in minutul 83, dupa ce irosise o lovitura la 11 metri in minutul 52.…

- Fotbalistul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu Teplice, in etapa a XXII-a a campionatului Cehiei.Stanciu, care a jucat pana in minutul 60, a marcat in minutul 40. Pentru gazde a inscris Cervenka,…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o pe Sivasspor cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu a fost integralist si a inscris golul in min. 83. Gheorghe Grozav a jucat in prima repriza…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…