Bogdan și-a luat viața în timp ce colegii lui dădeau BAC-ul. Voia să devină polițist Un tanar in varsta de 19 ani din localitatea Oprișenești, județul Braila, s-a spanzurat dupa ce a ratat examenul de Bacalaureat. Baiatul, sportiv de performanța medaliat la campionatele naționale de culturism, nu a putut participa alaturi de colegii lui la examenul maturitații pentru ca avea corigența la Geografie. Din primele informații venite de la rude, se pare ca profesorul nu l-ar fi lasat sa treaca pentru ca nu era sigur ca va scoate nota șase. Tanarul, cuminte și emotiv, a cedat psihic. Și-a pus capat zilelor chiar in timp ce prietenii lui dadeau prima proba la BAC. Bogdan visa sa devina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Stiam de ieri dupa-amiaza ca s-a intamplat nenorocirea, desi am refuzat cu indarjire sa cred ca e adevarat. "Un tanar de 19 ani s-a sinucis pentru ca nu a intrat in BAC" e stirea care astazi a facut ocolul televiziunilor si care de fiecare data mi-a infipt un cutit in inima. E Bogdan, fratiorul meu,…

