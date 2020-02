Bogdan Piţigoi: Despre bani, riscuri în afaceri, criză de muncitori şi competiţia dintre Iaşi şi Cluj "Ziarul de Iasi" a ales sa deschida cu acest interviu o serie de discutii despre felul in care oamenii de afaceri din Iasi se raporteaza la comunitate si la principalele griji si subiecte in dezbatereale membrilor acesteia. In urmatoarele saptamani vom aduce in fata dumneavoastra zece lideri din topul de business al Iasului. Opiniile lor sunt un barometru nu numai pentru starea economiei, ci si pentru indicatori adiacenti, tot astfel cum salariile nu vor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

