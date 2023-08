Stiri pe aceeasi tema

- In continuare roboții speciali ai pompierilor verifica zona in cautarea altor posibile victime. Pana la acest moment, la fața locului au fost aduse zeci de autospeciale de pompieri, puncte medicale mobile și circa 20 de ambulanțe, inclusiv pentru transportul de victime multiple: ISU BIF (București,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați sambata sa intervina pentru a scoate trei persoane, intre care un copil, a caror ambarcațiune s-a scufundat pe un lac din apropierea localitații Rediu, județul Cluj.La locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala, o barca și o…

- Un tragic accident a avut loc pe raza localitații Vicșani, comuna Mușenița, unde un tren de marfa a intrat in coliziune cu un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata. Pompierii militari, cu sprijinul unui echipaj SAJ Suceava, au intervenit la fața locului cu o autospeciala pentru descarcerare…

- „Grecia-Rodos, 42 de grade.Vantul era atat de puternic incat simțeau cum le intra caldura accentuata de incendiu prin manecile și gulerele costumelor de protecție. Au vazut in fumul des ceva care mișca. Unul dintre pompieri a facut semn catre colegi. Au inaintat catre acel loc… și au gasit un pisic…

- * A fost activat Planul rosu de interventie! . Pompierii militari intervin la acesta ora pentru asigurarea masurilor specifice – descarcerare și acordarea primului ajutor medical – in cazul producerii unui accident rutier grav in comuna Valea Calugareasca, sat Darvari, in care au fost implicate…

- Un muncitor, de 49 de ani, a murit, vineri, dupa ce a fost prins sub un lift in interiorul minei Baita din Bihor. El facea lucrari de reparatii la ascensorul care deserveste mina. Incidentul a fost anuntat vineri, la ora 12.08. La mina Baita au fost trimise de urgenta doua echipaje de pompieri militari…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente dupa ce tavanul unui imobil, aflat in lucrari de reabilitare, de pe strada Libertații din localitatea Apahida, s-a prabușit peste mai mulți muncitori. „La fața locului acționeaza trei autospeciale și 4 ambulanțe SMURD”,…

- Impact violent in aceasta dimineața intre doua autoturisme la Hadareni, comuna Chețani. Cinci persoane au fost implicate in evenimentul rutier care s-a produs in jurul orei 6 in aceasta dimineața. Doua au ajuns cu SMURD-ul la spital! Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina in jurul orei 06:00…