Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Bogdan Oprea, si-a anuntat, joi, demisia din functie. “De astazi revin exclusiv la cariera mea didactica, de cercetare si la proiectele de voluntariat care m-au imbogatit atat de mult sufleteste in ultimii ani. Colaborarea mea cu Ministerul Sanatatii inceteaza, ii multumesc ministrului Vlad Voiculescu pentru colaborarea din toata aceasta perioada si pentru prietenie si ii doresc mult succes in procesul de reforma atat de necesar pe care si l-a asumat cu curaj”, a scris Oprea pe pagina sa de Facebook . „Noi ne revedem aici, in curand, cu primul…