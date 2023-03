Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Olteanu scapa de condamnare. Faptele s-au prescris. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a confirmat, vineri, decizia instantei de fond privind incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu. Acesta mai avea de executat…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri incetarea procesului penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele de care sunt acuzati s-au prescris.

- Verdict final in dosarul Hexi Pharma. Curtea de Apel București nu a stabilit niciun vinovat in dosarul dezinfectanților diluați cu apa care au ingropat sistemul... The post Faptele s-au prescris: niciun inculpat nu a fost gasit vinovat in dosarul Hexi Pharma appeared first on Special Arad · ultimele…

