Bogdan Olteanu scapă de condamnare pe motiv că faptele s-au prescris Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a scapat definitiv de emoția prvind restul de 3 ani de inchisoare pe care mai trebuia sa-i faca. Faptele pentru care este condamnat s-au prescris. Tribunalul Bucuresti a admis miercuri o cerere de revizuire depusa de fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu si a dispus incetarea procesului penal impotriva acestuia in dosarul in care a fost condamnat la cinci ani inchisoare pentru trafic de influenta, pe motiv ca faptele s-au prescris. Este vorba de dosarul in care Bogdan Olteanu a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Fostul viceguvernator BNR și președinte al Camerei Deputaților a scapat de sentița de 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența, dupa ce Tribunalul București a admins miercuri cererea de revizuire depusa de acesta, potrivit Agerpres . Este vorba de dosarul in care Bogdan Olteanu a fost acuzat ca…

- Este vorba de dosarul in care Bogdan Olteanu a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro in schimbul numirii lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Practic, judecatorii au anulat pedeapsa in cazul lui Bogdan Olteanu, dupa ce s-a constatat…

