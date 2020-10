Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, s-a predat la Inspectoratul de Politiție Județean Dambovița pentru a fi incarcerat, asta dupa ce Tribunalul București i-a dictat o sentința de 5 ani de inchisoare cu executare.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara…

- Fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare cu executare, potrivit portalului Curții de Apel București. Bogdan Olteanu s-a prezentat, joi dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, pentru a se pune la dispoziția autoritaților…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat joi, 29 octombrie, pe fostul lider PNL Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, la 5 ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu 1 milion de euro si sprijin electoral constand in…

- Fostul lider PNL Bogdan Olteanu a fost condamnat, joi, chiar in ziua in care implinește 49 de ani, la 5 ani de inchisoare. Decizia a fost data de Curtea de Apel București și este definitiva. Sentința pentru fostul președinte al Camerei Deputaților a fost data in dosarul in care a fost acuzat de DNA…

- Un barbat in varsta de 28 de ani din localitatea Cungrea, județul Olt, ar fi votat, duminica, in comuna folosind buletinul concubinei. Dupa aceea, tanarul s-a prezentat la o alta secție de votare, folosind propriul buletin, noteaza Gazeta Oltului.A votat și de aceasta data, insa au intervenit polițiștii,…

- Joi, 17 septembrie a.c., ar trebui sa aiba loc ultimul termen din dosarul in care viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu este acuzat ca primit un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vintu pentru interventii in favoarea numirii lui Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunarii. Tribunalul București l-a condamnat…

- Politistii s-au sesizat din oficiu dupa aparitia unor imagini cu un barbat care conducea o masina de care era legat un caine, acesta fiind identificat ulterior si audiat, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, informeaza Agerpres.In urma…

- Primarul cu cele mai multe mandate din istoria postdecembrista a Sucevei, Ion Lungu, s-a inscris oficial in competiție pentru a obține inca o data votul de incredere din partea sucevenilor, prezentand ceea ce s-a facut in mandatul 2016-2020, dar și ce vrea sa faca, alaturi de echipa sa, in mandatul…