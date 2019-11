Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Bogdan Niculescu Duvaz a murit sambata seara, potrivit unei postari pe Facebook facuta de avocatul Gabriel Liviu Ispas, care era prieten cu acesta. Duvaz avea 70 de ani. „In aceasta seara, Bogdan Niculescu-Duvaz ne-a parasit! A plecat intr-o lume mai buna, in care sa isi arate sufletul…

- Bogdan Niculescu Duvaz, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase a murit sambata. Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului Salvarii Nationale (FSN). A facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN), iar in perioada…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea colegului sau Bogdan Niculescu Duvaz.Citește și: Lia Olguta Vasilescu ii numeste 'iresponsabili si prosti' pe Turcan si Citu: 'Au aruncat leul in aer' „Astazi Partidul Social Democrat a pierdut un…

- In aceasta seara a murit Bogdan Niculescu Duvaz, in varsta de 70 de ani, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase, informeaza Antena 3. Anunșul a fost facut de avocatul Gabriel Liviu Ispas, pe Facebook. Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului…

- Fratele tinerei de 23 de ani, din Dolj, care și-a pierdut viața, luni, intr-un accident cumplit, in județul Timiș, a facut public primul mesaj dupa tragedie. „Nu era randul tau, nu așa trebuia sa se termine! Vei ramane veșnic vie și frumoasa in sufletele noastre! Dumnezeu sa te aiba in…

- Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, tara in care, de altfel, se stabilise de ceva vreme, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul pe pagina de Facebook. TRAGEDIE IN SPORT. A murit dupa ce a participat…

- Doli la Federația Romana de Gimnastica, dupa decesul unei fost sportive de performanța. Este vorba despre Iuliana Simonfi, care a decedat in aceasta saptamana in Namibia. Fosta componenta a lotului național in anii 70, Iuliana Simonfi se stabilise in Namibia. Aici, fosta sportiva a deschis Academia…

- Claudia Neghina a postat o fotografie cu o lumanare pentru a anunța moartea parintelui sau, scrie wowbiz.ro. Citeste si A murit sub ochii mamei sale la doar 19 ani. Destinul cumplit al Claudiei Prietenii de pe contul de socializare au inceput sa-i scrie mesaje de condoleanțe și de incurajare.…