Bogdan Neacșu, CEO CEC Bank, despre coronavirus: Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Clienții băncii nu vor fi afectați Oficialii CEC Bank sunt și ei ingrijorați de evoluția coronavirozei ajunse in Romania și spun ca marii clienți cu care lucreaa sunt rezervați. "Am implementat o procedura clara de igienizare zilnica pentru toate spațiile de lucru, inclusiv in sucursale și agenții și distribuim in toata rețeaua soluții speciale de dezinfectare pentru ca personalul sa poata sa se igienizeze cat mai des pe maini", spune CEO-ul bancii. CEC a demarat o campanie interna de informare a angajaților prin care ofera informații și comunica activ cu privire la normele de igiena pe care trebuie sa le respecte, dar și cu privire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

